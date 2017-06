Mission: Impossible 5 - Rogue Nation ("Mission: Impossible - Rogue Nation") Deutschsprachige Free-TV-Premiere!

Tom Cruise muss im fünften Teil der Franchise die Welt vor den sinistren Plänen des Syndikats retten. Dabei trifft er in Wien bei einem Attentat auf den Kanzler die geheimnisvolle Rebecca Ferguson. Wieder mit in seinem Team: Jeremy Renner, Simon Pegg und Ving Rhames.

ZUR STORY Vier Jahre nach seinem letzten Einsatz in "Mission Impossible 4: Ghost Protocol" ist Tom Cruise (mit 'Die Mumie' ab 8.6. im Kino!) erneut als IMF-Agent Ethan Hunt unterwegs und sagt dem ominösen 'Syndikat' den Kampf an. Die mächtige Geheimorganisation will sich die Weltherrschaft durch die Errichtung eines 'Schurkenstaats' (Rogue Nation) sichern und rekrutiert dafür Agenten, die eigentlich für tot erklärt worden sind. Selbstverständlich darf der Superagent wieder auf jede Menge High-Tech-Gadgets und die Hilfe seiner treuen Mitstreiter rechnen, wie Techniker Benji (Simon Pegg - "Hot Fuzz"), Agent William Brandt (Jeremy Renner - "Arrival") und dem IT-Spezialisten Luther Stickell (Ving Rhames), die ihn aus mancher Bredouille retten.

Dreharbeiten und Weltpremiere in Wien Auf speziellem Wunsch von Tom Cruise, der am 3. Juli 2017 seinen 55. Geburtstag feiert, fand die Weltpremiere des fünften Teils "Mission: Impossible - Rogue Nation" in der Wiener Staatsoper am 23. Juli 2015 statt. Teile des Films wurden 2014 unter großem Mediengetöse in Wien gedreht, darunter im Inneren und an der Fassade der Oper, am Opernring sowie in der U-Bahnstation 'Schottenring'. Die Opernkulissen, in denen sich sensationelle Actionszenen abspielen, wurden detailgetreu kopiert und auf einer Soundstage wieder aufgebaut.

Bewährte Zusammenarbeit In seiner bereits fünften Zusammenarbeit mit Tom Cruise vertraut Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie ("Jack Reacher") ganz auf die Actionqualitäten seines Stars, dem er die nicht minder schlagkräftige Rebecca Ferguson als schöne, aber undurchsichtige Killerin Ilsa Faust zur Seite stellt. McQuarrie stand ein Budget von $150 Millionen Dollar zur Verfügung, das er für den Zuseher spürbar in bombastische Stunts zu Wasser, zu Erde und in der Luft, atemberaubende Verfolgungsjagden und spektakuläre pyrotechnische Zaubereien steckte. Überdies führt die Geschichte an bilderbuchschöne Locations wie Kuala Lumpur, Wien, Marokko (Marrakesch, Rabat, Agadir) und England. Am Box-Office nahm der Film weltweit über $682 Millionen Dollar ein und avancierte damit zum achterfolgreichsten Film des Jahres 2015. In Österreich ließen sich 274 436 Zuseher auf das Actionspektakel ein.

Tom Cruise in der Luft Tom Cruise, Hauptdarsteller und Produzent der Reihe, hielt bereits in den vier Teilen davor das Publikum mit seinen Stunts in Atem - die halsbrecherische Fassadenkletterei am Burj Khalifa in Dubai ist noch in bester Erinnerung. Doch in seinem neuen Abenteuer setzte der bekennende Adrenalinjunkie noch einen Superlativ drauf: Denn diesmal klettert Ethan Hunt bei einer Verfolgungsjagd auf ein Transportflugzeug des Typs Airbus A400M, das gerade dabei ist zu starten und fliegt auf der Tragfläche des Fliegers mit, der ihn bis zu einer Höhe von 1500 Meter trägt. Cruise, der selbst Pilot ist, bestand darauf, den Stunt selbst zu machen obwohl große Ungewissheit seitens seiner Sicherheit herrschte. Er wurde an eine spezielle Haltevorrichtung am Flugzeugeingang gehängt, wo auch die Kamera befestigt wurde und bekam eigene Linsen in die Augen gegen aufwirbelnden Staub und Schmutzpartikel eingesetzt. Auf Cruises eigenem Wunsch wurde der Stunt insgesamt achtmal wiederholt bis die 90-Sekunden-Szene im Kasten war.

Selbst ist der Mann (bzw. die Frau) Auch die spektakulären Verfolgungsjagden im Auto und auf dem Motorrad wurden von Mr. Cruise himself (wie auch von seiner Ko-Darstellerin Rebecca Ferguson) ohne Double ausgeführt. Für eine Unterwasserszene in einem Taucherbecken konnte Tom Cruise gar sechs Minuten den Atem anhalten.

Nächstes Jahr - "Mission: Impossible 6" Die Dreharbeiten für die sechste Mission sind bereits in vollem Gange, erneut unter der Regie-Ägide von Christopher McQuarrie. Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Alec Baldwin sollen ebenfallls wieder mit von der Partie sein. Kinostart ist für Herbst 2018 angesetzt.