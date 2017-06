Sissi, die junge Kaiserin Versprechen aus Liebe

Im Wald ist eine Fuchs-Mutter in eine Falle getappt. Alarmiert von ihrem Hund Schatten rettet Sissi das verwundete Tier. Während sich ihr Cousin Ludwig um die verletzte Füchsin kümmert, hält Sissi nach den kleinen Fuchswelpen Ausschau, die nun unversorgt sind und zu verhungern drohen. In Wien will Franz auf einem eigens dazu einberufenen Ball seine Verlobung mit Sissi bekanntgeben, doch seine Mutter scheint andere Pläne zu haben.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)