Zip Zip Mülltonnenräuber / Mjam Mjam

Mülltonnenräuber

In der Nachbarschaft treibt eine Waschbären-Gang ihr Unwesen. Als "Hund des Hauses" käme Fridolin eigentlich die ehrenvolle Aufgabe zu, die Störenfriede zu vertreiben. Doch weit gefehlt! Anstatt seinen Pflichten nachzugehen, lässt sich Fridolin von den Waschbären überreden, gemeinsam um die Häuser zu ziehen. Der Fuchs findet Gefallen an den nächtlichen Touren, seine Freunde daheim jedoch nicht: Fridolin stinkt, ist unausgeschlafen und aggressiv.



Mjam Mjam

Carl stopft sich gern mit Essen voll, bis es schließlich kommt, wie es kommen muss: sein Katzenkostüm platzt! Eine Abnehmkur muss her! Beim Versuch, Sport zu betreiben, landet Carl versehentlich im Garten einer Nachbarin. Diese freut sich sehr über den Besuch eines Wildschweins und füttert ihren Gast immerzu mit köstlichen Keksen! Derweil machen sich Carls Freunde langsam Sorgen um ihn und ziehen gemeinsam los, um Carl wieder heimzuholen.