Friends with Better Lives Der Puppenspieler

Kate ist von den Schlafzimmerleistungen ihres neuen Lovers Zac, dem Fitnesstrainer von Will, schwer enttäuscht. Als sie Schluss mit Zac macht, ist dieser am Boden zerstört und vernachlässigt Wills Training. Zum Glück weiß Will Rat. Derweil suchen Andi und Bobby eine neue Babysitterin, weil ihnen die ständigen Besuche von Andis Mutter langsam zu viel werden. Als Bobby die dralle Emma engagiert, ist Andi alles andere als begeistert - ganz im Gegensatz zu Will.