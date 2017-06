Jungle Beat Folge 23

Teil 1:

Rita und Mirabelle sammeln gemeinsam am Strand Muscheln. Auch wenn es Rita gar nicht passt, wandern ausnahmslos alle Muscheln am Ende in Mirabelles Sammelkasten. Wider Erwarten stellt stellt sich schließlich jedoch heraus, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen ist.



Teil 2:

Nur ungern verlässt ein Krebs sein Zuhause, um auf Nahrungsuche zu gehen. Zu zahlreich sind schließlich die Gefahren, die ringsherum auf ihn lauern. Es dauert eine Weile, bis er bemerkt, dass Algen nichts sind, vor dem man Angst haben muss. Im Nachhinein erweisen sie sich vielmehr als äußerst praktisch.