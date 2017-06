Noahs Insel Aye Aye Kapitansky

Eigentlich wollten Ursula, Chiang und Mammut Helmut auf Madagaskar nur einen Baum pflanzen. Als sie zurückkommen, sind sie in Begleitung eines geheimnisvollen Ureinwohners und gackern wie die Hühner. Der neue Gast ist ein Aye-Aye mit hypnotischen Fähigkeiten. Menschen haben seinen Lebensraum zerstört. Nun beansprucht er Noahs Insel für sich. Kapitän Noah hat einen schweren Stand gegenüber diesem exotischen Konkurrenten mit seinen magischen Kräften. Dabei hat der Eisbär schon genug Probleme am Hals: Ein Heuschreckenschwarm zieht über die Insel her und droht alles kahl zu fressen. Als das siegessichere Aye-Aye zu einem Wettstreit um die Herrschaft der Insel auffordert, nimmt Noah das Angebot an. Die Aufgabe scheint unlösbar für den Eisbären: Wer es zuerst schafft, vor Sonnenuntergang die Heuschrecken loszuwerden, soll der neue Kapitän werden.