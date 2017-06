Hänsel und Gretel: Hexenjäger ("Hansel & Gretel: Witch Hunters") Temporeiches Action-Fantasy-Spektakel

Jeremy Renner ("The Hurt Locker") und 'Bond'-Girl Gemma Arterton ("Prince of Persia") eröffnen als tatkräftiges Grimm'sches Geschwisterpaar Hänsel und Gretel die Jagd auf Famke Janssen ('X-Men'), die als böse Hexe einen schrecklichen Plan verfolgt. Packend bis zur letzten Minute!

Inhalt

Vor fünfzehn Jahren ist Hänsel und Gretel die Flucht aus dem Pfefferkuchenhaus gelungen. Jetzt sind die beiden als erfahrene Hexenjäger gefragt. In Augsburg ist eine Reihe von Kindern spurlos verschwunden. Die von Amtsrichter Berringer engagierten Männer sind von der mächtigen Hexe Muriel getötet worden. Zum nächsten Blutmond plant diese ein schreckliches Opferritual, zu dem ihr noch ein im April geborenes Mädchen fehlt. Hänsel und Gretel ahnen nicht, dass Muriel es dabei auch auf Gretel abgesehen hat.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)