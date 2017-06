Die Bestimmung - Divergent ("Divergent")

In einer Zukunfts-Gesellschaft, in der jeder 16-jährige einer von fünf Fraktionen zugeordnet wird, gilt Shailene Woodley als Bedrohung, da ihre Bestimmung nicht eindeutig ist. In Theo James ('Underworld - Awakening') findet sie einen Verbündeten, in Kate Winslet hingegen eine regimetreue Verfolgerin. Deutsch/Englisch!

Erfolgreiche Trilogie Ein Survivalabenteuer mit einer jungen Heldin, eine Prise Romantik und jede Menge aufregende Action. Was schon bei "Tribute von Panem" einen weltweiten Hype auslöste, hat sich auch bei der "Bestimmung"-Trilogie der jungen Autorin Veronica Roth bestens bewährt. Die New Yorkerin veröffentlichte den ersten Band "Die Bestimmung - Divergent" im Alter von nur 23 Jahren im Jahre 2011. Bereits drei Jahre später wurde der Bestseller für die Leinwand adaptiert. Der zweite Teil "Die Bestimmung - Insurgent" lief im Frühjahr 2015 in unseren Kinos. Teil drei "Die Bestimmung - Allegiant" war im März 2016 auf den heimischen Leinwänden zu sehen.

ZUR STORY Der Auftakt der dystopischen Reihe führt den Zuseher nach Chicago, wo die Bewohner nach einem verheerenden Krieg ihren Charaktereigenschaften nach in fünf Fraktionen eingeteilt werden: in die freundlichen und friedfertigen "Amite", die freimütigen "Candor", die gelehrten "Ken", die furchtlosen "Ferox" und die selbstlosen "Altruan". Beatrice (Shailene Woodley - "The Descendants", "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") wächst zwar bei den Altruan auf, doch bei dem vorgeschriebenen Eignungstest stellt sich heraus, dass Tris Eigenschaften von drei Fraktionen besitzt. Sie gehört damit zu den 'Unbestimmten', die wegen ihres freien Willens eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und verfolgt werden. Um nicht aufzufallen, schließt sich Tris den Ferox an. Niemand ahnt etwas von Tris' wahrer Identität, bis eine Fraktion den Frieden sabotiert und Tris zum Handeln zwingt.

Talentierte Jungstarriege Neben Jungstar Shailene Woodley (siehe Bio weiter unten) als mutige Protagonistin Tris konnte Regisseur Neil Burger ("Ohne Limit") aufstrebende Newcomer wie Zoë Kravitz, Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonnet, Miles Teller ("Whiplash") und Theo James ('Underworld - Awakening') sowie Maggie Q ("Mission: Impossible III") und Oscarpreisträgerin Kate Winslet ("Der Vorleser") gewinnen.

Kurzinhalt Chicago, 100 Jahre nach einem zerstörerischen Krieg. Um den Frieden zu sichern, werden die Bewohner fünf Fraktionen zugeteilt: den friedfertigen 'Amite', freimütigen 'Candor', gelehrten 'Ken', furchtlosen 'Ferox' oder selbstlosen 'Altruan', die auch die Regierung stellen. Tris muss wie alle 16-jährigen ihre Bestimmung testen lassen. Ihre Eltern und ihr Bruder Caleb gehören den Altruan an, ihre Ergebnisse weisen sie jedoch als Unbestimmte aus. Da die 'Divergent' als Bedrohung des Systems angesehen werden, muss dies geheim bleiben. Tris schließt sich den Ferox an, wo sie in Four einen faszinierenden Verbündeten findet.



DARSTELLER

Shailene Woodley (Beatrice 'Tris' Taylor)

Kate Winslet (Jeanine Matthews)

Theo James (Tobias 'Four' Eaton)

Ashley Judd (Natalie Prior)

Zoë Kravitz (Christina)

Maggie Q (Tori)

Ansel Elgort (Caleb)

Miles Teller (Peter)

Jai Courtney (Eric)

REGIE

Neil Burger

DREHBUCH

Evan Daugherty

Vanessa Taylor

KAMERA

Alwin H. Küchler

MUSIK

Junkie XL

STORY

Veronica Roth (Roman 'Die Bestimmung' / 'Divergent')

SHAILENE WOODLEY Die heute 25-jährige Kalifornierin Shailene Woodley wurde schon in jungen Jahren vom Schauspielvirus angesteckt und feierte mit 20 ihren ersten Erfolg als George Clooneys Filmtochter in Alexander Paynes Dramödie "The Descendants", die ihr eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Mit dem romantischen Drama "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" ("The Fault in Our Stars") hatte sie sich im Jahre 2014 als ernstzunehmende Schauspielerin erneut bestätigt. Ihr endgültiger Durchbruch kam mit der Verfilmung des ersten Teils der Sci-Fi-Romanreihe "Die Bestimmung - Divergent" im Jahre 2014.

KATE WINSLET Neben ihrem Golden Globe und Oscar für "Der Vorleser" (nach fünf Nominierungen) wurde Winslet mit einem weiteren Golden Globe für ihre Darstellung in dem TV-Mehrteiler "Mildred Pierce" ausgezeichnet. 2014 war die Schauspielerin mit dem Fantasyabenteuer "Die Bestimmung - Divergent" und dem Sequel "Die Bestimmung - Insurgent" in unseren Kinos. Die Oscar-Nominierung im Jahre 2016 für die beste Nebenrolle an der Seite des ebenfalls oscar-nominierten Michael Fassbender in Danny Boyles Biopic "Steve Jobs" war bereits ihre sechste.



Die heute 41-jährige englische Schauspielerin war sieben Jahre lang mit "Zeiten des Aufruhrs"-Regisseur Sam Mendes verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter mit ihm. Von einer früheren Ehe brachte sie bereits eine Tochter mit. Seit dem Jahr 2012 ist Winslet nun mit Ehemann Nr. 3 Ned Rocknroll verheiratet und brachte im Dezember 2013 ihr gemeinsames Kind "Bear Blaze Winslet" (ihr insgesamt drittes) auf die Welt. Lesen Sie mehr zu Kate Winslet

