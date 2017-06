Baby Daddy Lammie, wo bist du?

Emma kann ohne ihr Lieblingsstofftier Lammy nicht einschlafen. Ihre Verzweiflung ist groß, als Lammy auf dem Weg in die Wohnung verloren geht. Wie es scheint, hat sich eine frisch eingezogene junge Mutter das Stofftier einverleibt. Ben, Danny und Tucker schmieden einen verwegenen Plan, um Emma und Lammy wieder zu vereinen. Indes ist Bonnie für ein paar Tage bei Riley eingezogen. Rileys Freude über ihre neue Mitbewohnerin hält sich allerdings in Grenzen, zumal ein wichtiges Buchclubtreffen ansteht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)