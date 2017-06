Jamie Oliver besucht bei schönstem Wetter ein mehrtägiges Musikfestival. Was liegt da näher, als in freier Natur zu kochen und zu grillen? Gesagt, getan. Als erstes bereitet Jamie südindische Dosa zu, eine exotische Palatschinken-Variante. Mit einem jamaikanischen Freund werden dann 'Jamaika-Hähnchen' gegrillt und mit Jalapeno-Fladenbrot gegessen. Zur Freude der Festival-Besucher folgt zum krönenden Abschluss heiße Chili-Schokolade.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Jamie Oliver

Regie Chris Faith