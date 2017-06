The Big Bang Theory Die Bushose

Leonard glaubt, eine gewinnbringende Idee geboren zu haben: Er will eine App entwickeln, mit der sich Gleichungen schnell und einfach berechnen lassen. Gemeinsam mit seinen Freunden beginnt er mit der Arbeit, wobei Sheldon versucht, die Führung zu übernehmen und damit einen Streit provoziert. Beleidigt beschließt Sheldon, ohne Leonard an dem Projekt weiterzuarbeiten und Howard und Raj für sein Team zu gewinnen. Doch diese fallen ihm in den Rücken, was in Penny Mitleidsgefühle für Sheldon auslöst.