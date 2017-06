Justified Das Schlachthaus

Raylan ist auf der Suche nach dem Mörder eines State Troopers. Währenddessen befindet sich Quarles auf der Flucht und kidnappt eine Familie. Und Limehouse versucht Boyd hinter Gitter zu bringen. Die Polizei hat einen Hinweis erhalten, der sie zu einer vergraben Leiche führt. Doch Boyd bekommt einen Tipp, dass er beobachtet wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)