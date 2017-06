Drop Dead Diva Der Abschlussball

Gerichtsdiener Hank hatte sich per Internet-Heiratsinstitut eine Braut aus Russland vermitteln lassen. Diese hat ihn aber schon nach kurzer Zeit verlassen, unter Mitnahme eines wertvollen Rings. Grayson und Kim verklagen das Heiratsinstitut. Doch Grayson steigert sich als eben erst enttäuschter Ehemann besonders in den Fall hinein. Und Jane erfährt, dass sie nicht die einzige Frau für Bill ist.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)