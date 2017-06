Ausgerechnet beim ultimativen Rekord-Super-Sechsfach-Jackpot schlägt das Glück zu und Familie Deschek - Rudi, Claudia, Sohn Romeo, Schwiegermutter Kriemhild - sind über Nacht Millionäre. Schon will Rudi im ersten Überschwang seinen Job als Beifahrer in einer Geldtransportfirma kündigen, da tritt Dr. Rössler, Psychologe und Gewinnberater der Lottogesellschaft in Erscheinung. Sein Rat: Reich sein - ja, den Reichtum offen zeigen - lieber nicht. Zu viele strahlende Gewinner hätten sich schon übernommen und sogar verschuldet. Das wollen die Descheks keinesfalls riskieren. Rudi und Claudia beschließen, nach außen hin so zu tun als wäre nichts geschehen. Die Geheimhaltung geht sogar soweit, dass die beiden gegenüber Romeo den Lottogewinn verheimlichen und selbiges auch bei Kriemhild versuchen.

Hauptdarsteller Reinhard Nowak (Rudi Deschek)

Theresia Haiger (Claudia Deschek-Beck)

Hilde Dalik (Elfi Beck)

Alexander Pschill (Dr. Rüdiger Rössler)

David Heissig (Romeo Deschek)

Brigitte Neumeister (Kriemhild Deschek)

Schauspieler Gundula Rapsch (Meike Triebich)

Daniel Keberle (Willi Manger)

Hannes Gastinger (Horst Sternat)

Joseph Lorenz (Hans Semmler)

Jakob Seeböck (Mario Brunner)

Cora Jeannée (Susi Seeliger)

Buch Fritz Schindlecker

Regie Leo Bauer