Wünsch' Dir was!

Millie besteht darauf, dass Coop mehr Zeit mit ihr verbringt. Dieser ist von ihrer Forderung wenig begeistert, muss er sich doch in jeder freien Minute mit Kats neuerster Erfindung, einer Telekinesemaschine, herumschlagen.



Der Zug nach Desert Cliff

Coop hat im Internet ein seltenes Ersatzteil für die Flaschenverschlussmaschine seines Vaters ersteigert. Um es abzuholen, machen sich die Burtonburgers per Zug auf den Weg in das Wüstenstädchten Desert Cliff. Dort erwartet sie jedoch eine böse Überraschung.