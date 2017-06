How I Met Your Mother Die Super-Nanny

Lilys Dad hat sein Haus abgefackelt. Lily nimmt den Obdachlosen bei sich auf, doch eigentlich hat die Jungfamilie gerade ganz andere Sorgen. Für den kleinen Marvin müsste dringend eine Nanny her, denn Lily nimmt in Kürze ihre Arbeit wieder auf. Als Lilys Dad von dem Problem Kenntnis bekommt, bietet er sich als Babysitter an. Doch Lily vertraut ihrem Vater nicht. Zu oft wurde sie in ihrer Kindheit von ihm enttäuscht.