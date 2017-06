A Long Way Down - Zurück ins Leben ("A Long Way Down")

Leichtfüßig erzählte Tragikomödie nach einem Bestseller von Nick Hornby. Pierce Brosnan und drei weitere verzweifelte Seelen treffen sich auf dem Dach eines Hochhauses, um vom Leben Abschied zu nehmen. Statt in die Tiefe stürzen sich die vier noch einmal voll ins Leben. Exzellent gespieltes, leidenschaftliches Plädoyer für die Kraft der Freundschaft! Deutsch/Englisch.

Schräge Brit-Comedy Die Geschichte einer Gruppe Lebensmüder, die sich am Silvesterabend von einem Londoner Hochhaus stürzen will, klingt nach schwerer Kost, wäre ihr Autor nicht Nick Hornby ("High Fidelity", "About A Boy"), der auch ernsthaften Themen wie Depressionen und Suizid mit typisch britischem Humor begegnet und damit eine höchst reizvolle Filmvorlage lieferte.

ZUR STORY In der bereits fünften Hornby-Leinwandadaption lässt der französische Regisseur Pascal Chaumeil ("Der Auftragslover") vier unterschiedliche Menschen auf dem Dach von Topper's Towers zusammenkommen, die aus verschiedenen Gründen ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Verunsichert durch die Gesellschaft der anderen, verschieben sie erst mal den Selbstmordplan und verbringen die Nacht damit, sich ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Noch bevor der Tag anbricht, schließen sie einen Pakt: bis Valentinstag wollen sie noch durchhalten, um zu sehen, ob das Leben nicht doch noch lebenswert wäre. Dabei wollen sie aufeinander aufpassen und dafür sorgen, dass jeder von ihnen die kommenden sechs Wochen am Leben bleibt.

Famose Besetzung Ex-Bond Pierce Brosnan als gefallener TV-Moderator spielt dabei genüsslich mit seinem Promi-Image, Toni Collette, die bereits in der Hornby-Verfilmung "About a Boy" mit an Bord war, berührt als alleinerziehende Mutter eines behinderten Sohnes, Imogen Poots zeigt einmal mehr ihr Talent und spielt mit Verve das kratzbürstige Politikertöchterchen und Ex-Drogenmischer Aaron Paul (Jesse aus "Breaking Bad") überzeugt als erfolgloser Musiker aus den USA.

Zweifacher Oscar-Nominee Nick Hornby Der 60-jährige Bestsellerautor Nick Hornby (Bild) hat sich auch als erstklassiger Drehbuchautor einen Namen gemacht. Für sein Script des Coming-of-Age-Dramas "An Education" erhielt er im Jahre 2010 eine Oscar-Nominierung. Auch bei der Oscarverleihung im Jahre 2016 war Hornby mit einer Nominierung vertreten: in der Kategorie 'Bestes Adaptiertes Drehbuch' für das Auswandererdrama "Brooklyn". Gewonnen hat allerdings Autor Regisseur Adam McKay (mit Ko-Autor Charles Randolph) für den Börsenthriller "The Big Short".



TV-Serie "About A Boy"

Nick Hornbys Roman "About a Boy" wurde im Jahre 2002 von den Brüdern Chris und Paul Weitz mit Hugh Grant und Toni Collette erfolgreich für die Leinwand verfilmt. Inzwischen wurde das Buch unter dem gleichen Titel als Fernsehserie adaptiert und lief zwei Staffeln lang (Febrar 2014- Februar 2016) mit David Walston und Minnie Driver auf dem Sender NBC.



Im Bild: Nick Hornby bei einem Pressetermin für den Film 'Brooklyn' während des BFI London Film Festivals am 12. Oktober 2015. Quelle: APA/AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

Kurzinhalt Der einst gefeierte TV-Moderator Martin Sharp will sich in der Silvesternacht gerade von einem Londoner Hochhaus stürzen, als ihm drei Gleichgesinnte in die Quere kommen. Die Alleinerzieherin Maureen, die Politiker-Tochter Jess und der Pizza-Austräger JJ haben ebenfalls triftige Gründe, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Über Nacht kommen die vier ins Gespräch und beschließen, ihr Vorhaben bis zum Valentinstag aufzuschieben. Als die Presse davon erfährt, bricht ein turbulenter Medienrummel aus - zumal das lebensmüde Quartett behauptet, von einem Engel gerettet worden zu sein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Pierce Brosnan (Martin Sharp)

Toni Collette (Maureen)

Aaron Paul (JJ)

Imogen Poots (Jess Crichton)

Rosamund Pike (Penny)

Sam Neill (Chris Crichton)

REGIE

Pascal Chaumeil

DREHBUCH

Jack Thorne

KAMERA

Ben Davis

MUSIK

Dario Marianelli

STORY

Nick Hornby (Roman)

