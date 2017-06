Wickie und die starken Männer 3D Snorre hat's voll drauf

Beim Steine-um-die-Wette-Werfen werden Wickie, Snorre und Tjure von Sven dem Schrecklichen entführt. Er verlangt als Lösegeld alles Gold von Flake. Halvar denkt sich eine List aus: Statt Gold legt er Steine in Schatzkisten und will den Überraschungsmoment nutzen, um die Gefangenen zu befreien und zu fliehen. Es gelingt Halvar zwar, unbemerkt an Deck des Piratenschiffes zu gelangen. Doch liegt es wieder mal an Wickie, die rettende Idee zu haben.