Drachenzähmen leicht gemacht ("How to Train Your Dragon") DreamWorks-Animationsabenteuer

Der schmächtige Häuptlingssohn Hicks freundet sich in der rauen Welt der bärenstarken Wikinger mit einem Drachen an und sorgt damit für hellste Aufregung. Dean DeBlois und Christopher Sanders ('Lilo & Stitch') führen in eine faszinierende Fantasywelt, die die gesamte Familie begeistert.

Inhalt Auf der Insel Berk herrschen raue Sitten. Die mordsstarken Wikinger haben nämlich gegen Drachen zu kämpfen. Und diese gibt es dort wie anderswo Ungeziefer. Hicks, der schmächtige Sohn des Häuptlings Haudrauf, wird da nicht ganz ernst genommen. Zudem hat er im Umgang mit Waffen zwei linke Hände. Um es allen zu beweisen, geht er dennoch auf Drachenjagd. Dabei freundet er sich aber mit einem der Feuer speienden Biester an. Als sein Vater davon erfährt, setzt er alles daran, die Drachen auszurotten.

Stimmen Daniel Axt (Hicks, der Hüne)

Dominic Raacke (Haudrauf, der Stoische)

Thomas-Nero Wolff (Grobian)

Emilia Schüle (Astrid)

Tim Sander (Rotzbakke)

Hannes Maurer (Fischbein)