Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen ("The Pirates! Band of Misfits") Knallbunter Knetfigur-Spaß

Ob zu Wasser, zu Land oder in der Luft - der Weg zum Ruhm ist dornenreich, wenn man vom Pech verfolgt scheint. Fantastischer Geniestreich der Macher von 'Wallace & Gromit' . Gags am laufenden Band, gepaart mit herzergreifend-schrulligen Figuren und einer atemberaubend-originellen Situationskomik rund um einen glücklosen Piratenkapitän und seine ängstliche Crew.

Schauer verbreiten und massenweise Schätze erbeuten - nichts wünscht sich der ehrgeizige Piratenkapitän sehnlicher. Klappen will es nicht, zumal die Konkurrenz viel skrupelloser ist als er. Erst die Bekanntschaft mit dem jungen Charles Darwin scheint sein schlimmes Schicksal zu wenden und ihm den heißbegehrten Titel 'Pirat des Jahres' einbringen zu können. Vorausgesetzt, der glücklose Kapitän verlässt die vertrauten Gewässer und begibt sich ins düstere London - zur piratenhassenden Queen Victoria. (In Stereo-Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Englische Original-Stimmen

Hugh Grant (The Pirate Captain)

Salma Hayek (Cutlass Liz)

Jeremy Piven (Black Belamy)

Imelda Staunton (Queen Victoria)

Martin Freeman (The Pirate with a Scarf)