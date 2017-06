Für immer Shrek ("Shrek Forever After") Letzter Teil der DreamWorks-Märchensaga

Im vierten Kinoabenteuer steht für Shrek alles auf dem Spiel. Rumpelstilzchen hat das Leben des grünen Ogers völlig auf den Kopf gestellt. Das Königreich 'Weit, weit weg' versinkt im Chaos. Mit mitreißendem Humor und in brillanter CGI-Technik eröffnet Shrek einen beherzten Kampf um Freunde und Familie. Erstmals in Deutsch-Englisch 2-Kanalton!

Gelangweilt von seinem idyllischen, aber auch pflichterfüllten Alltag mit Fiona und den drei Babys an seiner Seite, geht der inzwischen zur Touristenattraktion avancierte Shrek mit dem durchtriebenen Rumpelstilzchen einen folgenschweren Handel ein: er darf für einen Tag wieder sein altes Leben als furchterregender Oger führen, dafür opfert er Rumpelstilzchen einen beliebigen Tag aus seiner Kindheit. Zunächst freut sich unser grüner Held unbändig über seine neue Freiheit, den alten gefürchteten Oger rauszulassen und harmlosen Schrecken zu verbreiten. Doch der Preis dafür ist hoch: der schlaue Giftzwerg wählt ausgerechnet den Tag von Shreks Geburt und verändert somit Shreks ganzes Leben. Nun herrscht Rumpelstilzchen mit seiner bösen Hexenschar über das Reich Weit Weit Weg und stürzt das Land in Chaos und Schrecken. Shrek bleibt genau ein Tag Zeit, um den Zauber wieder rückgängig zu machen.

Nach Andrew Adams und Chris Miller (Teil drei) sitzt für das letzte Kapitel der Oger-Saga nun Mike Mitchell ("Alvin und die Chipmunks: Chipbruch") im Regiestuhl und lieferte bei einem Budget von $165 Millionen Dollar ein perfekt inszeniertes Animationsfeuerwerk, das neben griffigen Charakteren, Popkulturzitaten, gewohnt spritzigen Dialogen und jeder Menge Humor auch capraeske Züge à la "Ist das Leben nicht schön" trägt. Das Publikum nahm das erstmals in 3D präsentierte Oger-Abenteuer begeistert auf und bescherte Jeffrey Katzenberg und Co. ein weltweites Einspielergebnis von $752,6 Millionen Dollar. Damit war "Shrek Forever After" (Originaltitel) der fünferfolgreichste Film des Jahres 2010. Im Jahre 2011 brachte DreamWorks mit "Der gestiefelte Kater" ("Puss in Boots") den bislang einzigen Spin-off der erfolgreichen Reihe heraus, in dem die Vorgeschichte des feurigen Latino-Katers erzählt wird. Benno Fürmann lieh der populären Figur erneut seine deutsche Stimme, im englischen Original kam wieder das spanische Glutauge Antonio Banderas zum Einsatz.