John Carter - Zwischen zwei Welten ("John Carter") Spektakuläres Fantasy-Epos

Klassische Sci-Fi-Vorlage

Basierend auf dem Sci-Fi-Roman "Die Prinzessin vom Mars" von "Tarzan"-Schöpfer Edgar Rice Burroughs gelang dem oscarprämierten Pixar-Guru Andrew Stanton in seinem Live-Action-Debüt ein actionreiches Fantasyspektakel, das nicht zufällig an "Krieg der Sterne" und "Avatar" erinnert, ließen sich George Lucas und James Cameron doch ebenfalls von dem Klassiker inspirieren.

STARBESETZUNG

Mit einer glänzenden Besetzung, angefangen von "X-Men Origins: Wolverine"-Jungstars Taylor Kitsch und Lynn Collins bis über Serienstars wie Bryan Cranston ("Breaking Bad") zu Charakterschauspielern wie James Purefoy (Der TV-Bösewicht aus "The Following") und Willem Dafoe ("Antichrist"), überwältigenden Bildern, die sich ins Gedächtnis brennen, und einer actionreichen Story sorgt die Leinwandverfilmung für Unterhaltung der Extraklasse.