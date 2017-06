Zum Kinostart v. 'Die Mumie' am 8.6.2017: Die Mumie 3 - Das Grabmal des Drachenkaisers ("The Mummy 3: Tomb of the Dragon Emperor")

Im dritten und letzten Abenteuer von Forscher Rick O'Connell (Brendan Fraser) wird die geheimnisumwitterte Terracotta-Armee zum Leben erweckt. Gemeinsam mit Ehefrau Evelyn und Sohnemann Alex stellt sich Rick dem Kampf gegen die untoten Krieger, angeführt von Martial-Arts-Legende Jet Li ...

Mit ungebrochenem Charme und seinem typisch-trockenen Humor stürzt sich Brendan Fraser ("Tintenherz") in sein drittes Abenteuer als Mumienjäger Rick O'Connor und bekommt diesmal tatkräftige Unterstützung von der bezaubernden Maria Bello ("Kindsköpfe") als seine Herzensdame Evelyn, die damit Vorgängerin Rachel Weisz ablöst. Auslöser des neuen Abenteuers ist ihr gemeinsamer Sohn Alex (Luke Ford), der durch seine Torheit die Terracotta-Armee in China zum Leben erweckt. Im Kampf gegen die untoten Krieger aus Lehm ruft Alex seine Eltern um Hilfe, auch Evelyns tollpatschiger Bruder Jonathan (John Hannah) ist wieder mit von der Partie. Als titelgebender Drachenkaiser ist Martial-Arts-Superstar Jet Li voll in seinem Element und das toughe ehemalige Bond-Babe Michelle Yeoh ist als schöne Zauberin zu sehen.

Perfekte Familienunterhaltung Auch diesmal werden die Zutaten der enorm erfolgreichen "Mumie"-Reihe zu einem fantastischen Abenteuercocktail zusammengemischt und liefern mit jeder Menge Action, verblüffenden Special Effects, spritzigen Humoreinlagen und mystischen Kreaturen wie den Yeti (i. Bild) die perfekte Unterhaltung für die ganze Familie.

An Originalschaupl√§tzen gedreht Die Dreharbeiten fanden zum Großteil in Montreal, Québec, Shanghai, Peking, in den Hengdian World Studios, in Tianmo, Provinz Hebei, und im Museum der Terracotta-Krieger in Xi'an, Provinz Shaanxi, statt.

Weltweiter Kassenschlager Stephen Sommers, der die ersten beiden Teile inszenierte, gab das Regiezepter an Actionveteran Rob Cohen ("The Fast and the Furious") weiter und begnügte sich diesmal mit der Produzentenrolle. Bei einem Mega-Budget von $145 Millionen Dollar durften sich die Macher über ein weltweites Einspielergebnis von über $400 Millionen Dollar freuen.

Kurzinhalt Vor 2000 Jahren ist der chinesische Schreckensherrscher Han samt seinem Gefolge von der Zauberin Zi Yuan in ein Terrakotta-Heer verwandelt worden. 1946 nimmt Alex, der Sohn von Rick und Evelyn O'Connell, an einer Expedition zum Grabmal des Drachenkaisers teil. Sein Professor verfolgt jedoch das Ziel, Han und seine Armee wieder zum Leben zu erwecken. Jetzt können nur noch Alex' Eltern helfen. Mutig stellen sich die drei O'Connels mit Jonathan dem Kampf gegen eine Schar untoter Krieger.

DARSTELLER Brendan Fraser (Rick O'Connell)

Jet Li (Kaiser Han)

Maria Bello (Evelyn Carnahan O'Connell)

John Hannah (Jonathan Carnahan)

Luke Ford (Alex O'Connell)

Michelle Yeoh (Zi Yuan)