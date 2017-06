Megamind ("Megamind") CGI-Vergnügen aus dem Hause DreamWorks

"Madagascar"-Regisseur Tom McGrath lässt in seinem dritten CGi-Animationsfilm gleich zwei Superhelden aufeinander losgehen: den genialen Schurken 'Megamind', der mit seinem Sidekick 'Minion' die Herrschaft in Megacity anstrebt, während der heldenhafte 'Metro Man' vor allem die Einwohner der City beschützen will. Witzige Einfälle, schräge Figuren, eine unkonventionelle Lovestory und visuell eindrucksvolle Actionszenen garantieren Spaß für die ganze Familie. In der deutschen Synchro steckt Bastian Pastewka hinter der Stimme des skrupellosen Megamind, Oliver Kalkofe hinter der des selbstverliebten 'Metroman'.