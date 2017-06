Turbulenter Animationsspaß. Zwei Truthähne reisen in die Vergangenheit, um zur Rettung ihrer Art das traditionelle Festtagsessen zu Thanksgiving zu ändern. Die Comedy-Profis Rick Kavanian und Christian Tramitz stürzen sich stimmlich ins pointenreiche Abenteuer. Beste Unterhaltung garantiert!



Seit Truthahn Reggie vom Präsidenten zu Thanksgiving begnadigt worden ist, führt er ein sorgloses Leben als Spielgefährte der Präsidententochter. Sein militanter Artgenosse Jake will dem truthahnverachtenden Brauch zum Erntedanksfest ein Ende setzen. Kurzerhand entführt er Reggie und reist per Zeitmaschine mit ihm zurück ins Jahr 1621. Damals haben die Pilgerväter das erste Truthahn-Essen veranstaltet. Eine wilde Horde von Artgenossen hilft Reggie und Jake, dass endlich etwas anderes auf den Speiseplan kommt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)