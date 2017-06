Im erten Film der Reihe "96 Hours - Taken" (2008) macht Ex-CIA-Agent Bryan Mills ( Liam Neeson ) unerbittlich Jagd auf die Mädchenhändler, die seine 17-jährige Tochter Kim in Paris verschleppt haben. Er hat 96 Stunden Zeit, sie lebend wiederzufinden. Vier Jahre später hetzt (erneut) Regisseur Olivier Megaton ("Colombiana") im Sequel "96 Hours - Taken 2" (2012) Bryan Mills auf eine atemlose Jagd quer durch Istanbul. Während Mills im ersten Teil seine Tochter aus den Fängen albanischer Schlepper befreien musste, gerät er im zweiten Teil selbst gemeinsam mit Ex-Frau Lenore ( Famke Janssen ) in die Hände rachsüchtiger Gangster. Nun liegt es an Tochter Kim ( Maggie Grace ) ihre Eltern aus der Gewalt ihrer Geiselnehmer zu befreien. "96 Hours - Taken 2" kam im Jahre 2012 in die Kinos. FAST EINE MILLIARDE DOLLAR EINSPIEL WELTWEIT 2014 folgte der dritte und bislang letzte Teil der Reihe "96 Hours - Taken 3" und nahm bei einem Produktionsbudget von $48 Millionen Dollar über $326 Millionen Dollar weltweit ein. Insgesamt fuhr die Trilogie am Box-Office fast eine Milliarde Dollar ein. Luc Besson übernahm bei allen drei Filmen die Autoren- und Produzentenrolle.

LIAM NEESON

Sein jüngstes Filmprojekt "Silence" unter der Regie von Martin Scorsese führt ihn als Jesuitenpriester in das Japan des 17. Jahrhunderts. Der Film basiert auf den Bestseller des japanischen Erzählers Shusaku Endo und lief im März 2017 in den heimischen Kinos an.



Der 1952 in Nordirland geborene Schauspieler feiert am 7. Juni seinen 65. Geburtstag. Als 38-Jähriger schaffte er den Sprung zur internationalen Karriere mit seiner oscarnominierten Rolle des Oscar Schindler in Steven Spielbergs Holocaust-Drama "Schindlers Liste" (1993). Danach festigte er seinen Ruf als charismatischer Darsteller in diversen Filmen wie "Michael Collins", "Darkman" und "Nell" mit Jodie Foster. In "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" glänzte er als weiser Jediritter Qui-Gon Jinn, der den jungen Anakin Skywalker als Jedi-Anwärter aufnimmt.



Im Jahre 2009 erlitt Neeson eine private Tragödie, als seine Ehefrau und Mutter seiner beiden Kinder, die Schauspielerin Natasha Richardson, nach einem harmlosen Skiunfall in Kanada an einem Blutgerinsel im Hirn starb. Inzwischen hat der 1,93m große Hüne eine neue Liebe in PR-Managerin Freya St. Johnston gefunden, mit der er seit 2011 eine on/off-Beziehung führt. Im Jahre 2012 stürmte Neeson die Kinosäle mit dem Abenteuer-Actioner "The Grey". Im Jahre 2014 kam der dritte Teil der "Taken"-Reihe in die Kinos.