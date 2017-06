Der Mandant ("The Lincoln Lawyer") Packender Justizthriller

Mit den kleinen Fischen, die er verteidigt, kann er zwar seine Rechnungen bezahlen, doch die große Anwalt-Karriere ist es nicht. Da bietet sich ihm der Fall seines Lebens: Louis Roulet, ( Ryan Phillippe - ("Secrets & Lies", "Eiskalte Engel"), der gut aussehende Sprössling einer reichen Familie aus Beverly Hills, wird von einer Prostituirten der Vergewaltigung und des versuchten Mordes beschuldigt. Was anfangs nach einer leichten Aufgabe mit dickem Honorar aussieht, entpuppt sich allerdings bald als Hallers größter und gefährlichster Fall, in dem zunächst sein Gewissen und dann sein Leben auf dem Spiel steht.

Bestsellerverfilmung mit Starbesetzung

Ganz in der Tradition von John Grisham kommt dieser elegant inszenierte Thriller von Brad Furman daher, der sich auf den Roman "The Lincoln Lawyer" von Bestsellerautor Michael Connelly stützt und den Zuseher auf einen hochspannenden, mit geschickten Wendungen versehenen Handlungsverlauf schickt. Furman durfte sich dabei auf eine formidable Besetzungsriege verlassen: Matthew McConaughey, der anno 1996 seine erste Kino-Hauptrolle als Anwalt in "Die Jury" spielte, ist als gewiefter Winkeladvokat mit Herz ganz in seinem Element, Ryan Phillippe überzeugt als undurchsichtiger Klient und Marisa Tomei ("The Wrestler") gibt wie immer eine sympathische und souveräne Performance. Außerdem mit dabei "Breaking Bad"-Drogenkoch Bryan Cranston als Detective, Clint Eastwood-Ex Frances Fisher als Mutter des Angeklagten, Josh Lucas ("Sweet Home Alabama"), William H. Macy ("Fargo", TV-Serie "Shameless" ) sowie John Leguizamo („Moulin Rouge!“).