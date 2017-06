Melissa & Joey Noch ein Longo

Joes kleiner Bruder Tony lässt sich für einen Kurzbesuch bei ihm blicken. Tony findet Mel sehr attraktiv und als sie erfährt, was für ein guter Fotograf Tony ist, vereinbart sie eine Fotoshooting mit ihm. Joey, der sich selbst einzureden versucht, überhaupt nicht eifersüchtig zu sein, spioniert den beiden nach. Lennox will unbedingt die 'wichtigste' Party des Jahres besuchen und hat deshalb panische Angst, sich beim leicht erkrankten Ryder anzustecken.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)