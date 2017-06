Raylan ist auf der Suche nach dem Mörder eines State Troopers. Währenddessen befindet sich Quarles auf der Flucht und kidnappt eine Familie. Und Limehouse versucht Boyd hinter Gitter zu bringen. Die Polizei hat einen Hinweis erhalten, der sie zu einer vergraben Leiche führt. Doch Boyd bekommt einen Tipp, dass er beobachtet wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)

Hauptdarsteller Timothy Olyphant (Deputy U.S. Marshal Raylan Givens)

Nick Searcy (Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen)

Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks)

Joelle Carter (Ava Crowder)

Walton Goggins (Boyd Crowder)

Jacob Pitts (Deputy U.S. Marshal Tim Gutterson)

Regie Dean Parisot