Coop gegen Kat Die Backen des Bösen 2.0 / Coops Geburtstagsparty

Die Backen des Bösen 2.0

Der böse Hamster Mr. Cheeks treibt wieder sein Unwesen. Um an das nötige Material für eine Superwaffe zu kommen, verhilft er Leon und Harley sich als vermeintliche Genies in ein Weltraumforschungszentrum einzuschleichen. Mit dem 'Schwarzen Loch'-Generator macht er sich dann auf die Jagd nach Kat und Millie. Ob Dennis und Coop das Schlimmste verhindern können?



Coops Geburtstagsparty

Coop feiert seinen Geburtstag mit Freunden in einem Bowlingcenter. Auch Fiona ist dabei, was der eifersüchtigen Phoebe überhaupt nicht passt. Nach einigen Verwicklungen landen die Kinder schließlich in den Bergen, wo auf dem Heimweg viele Gefahren lauern. Zum Glück behält Fiona jedoch die Übersicht.