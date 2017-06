Alice im Wunderland Die falsche Suppenschildkröte

Die Herzkönigin hat die Schulpflicht im Wunderland eingeführt. Die falsche Suppenschildkröte wird zum Lehrer bestimmt. Der Schuss geht nach hinten los und am Ende läuft der Lehrer weinend weg. Alice will ihn trösten, doch er wurde in eine Falle gelockt - von Jabberwocky.