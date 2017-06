The Big Bang Theory Der Gestank der Verzweiflung

Leonard fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen, denn jeder seiner Freunde befindet sich in einer Beziehung, sogar Raj ist angeblich liiert. Um seinen Frust zu bekämpfen, schlagen ihm Sheldon und Amy vor, neue Kontakte in der Öffentlichkeit zu knüpfen, aber Raj hat für seinen Kumpel noch einen anderen Vorschlag. Indes versucht Amy, Sheldon zu einem Treffen mit ihrer Mutter zu überreden. Aus Angst, Amy könnte doch mehr von ihm wollen, geht Sheldon auf Abstand.