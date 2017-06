House of Cards Die gute alte Zeit

Francis Underwood bricht zu einem Routinetermin auf. In seiner Heimat soll er eine Bibliothek eröffnen, die nach ihm benannt wird. Die Ehrung beschert Underwood ein Wiedersehen mit Jugendfreunden und weckt alte, teils pikante Erinnerungen. Unversehens gerät der abgebrühte Politprofi in einen Strudel der Gefühle. Von seiner Vergangenheit eingeholt wird auch Peter Russo, als er in seinem Wahlbezirk auf Stimmenfang geht. Viele seiner früheren Anhänger sind mittlerweile arbeitslos und haben wenig für den Polit-Emporkömmling übrig.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)