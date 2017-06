The Secret Life of the American Teenager Noras Rückfall

Der Abschlussball steht vor der Tür. Während Amy den widerstrebenden Ricky bearbeitet, ist Jack auf der Suche nach einer Tanzpartnerin. Grace und Daniel entdecken auf dem Ball ihre Gefühle füreinander, beschließen aber, nichts zu überstürzen. Weil Nora zu tief ins Glas geschaut hat, verliert sie ihren Bürojob. Erst meidet Ben jeden Kontakt mit seiner Mutter. Er überdenkt seine Haltung aber noch einmal, als ihm klar wird, dass Nora es ohne seine Hilfe wohl nicht schafft, trocken zu bleiben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Gail Bradley