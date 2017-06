Taras Welten Himmel & Hölle

Tara fühlt sich erstmals seit langem wieder richtig wohl. Ihre Schwester Charmaine hat ihr einen Auftrag als freiberufliche Gestalterin vermittelt. Sie soll in einem Luxusapartment ein großes Wandbild fertigen. In Tiffany scheint sie eine verständnisvolle Freundin gefunden haben. Tiffany ist ganz fasziniert von Taras unterschiedlichen Persönlichkeiten und will immer mehr von 'T', Buck und Alice erfahren. Doch die Situation kippt, als es Tara zu stressig wird.



