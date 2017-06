Jamies 15 Minuten Küche Medaillons mit Pancetta & Ciabatta mit Pilzen

Wer sagt, dass Gebratenes eine Ewigkeit zur Zubereitung braucht? Jamie Oliver beweist das Gegenteil und zaubert in nur einer Viertelstunde wunderbare, mit Feta gefüllte Schweinemedaillons auf den Tisch, die in Speck eingerollt sind. Als Beilage gibt es Minze-Zucchini. Aber auch Vegetarier kommen voll auf ihre Kosten. Für sie bereitet Jamie ein mega-großes Pilz-Sandwich zu - mit knackig angemachtem Salat.



