Taras Welten Eine Frau für alle Fälle

Tara macht sich Sorgen um ihr Sexleben. Anscheinend fühlt sich Max stärker zur verrückten 'T' oder der adretten 'Alice' hingezogen. Inzwischen versucht Kate ihrem zu Hause zu entfliehen. Sie hat einen Job als Kellnerin angenommen und macht so erste Erfahrungen in der Arbeitswelt. Und Marshall schwärmt für seinen gut aussehenenden Schulkameraden. Dafür tritt er sogar Jasons christlich-konservativer Theatergruppe bei.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)