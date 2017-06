Wickie und die starken Männer 3D Flake steht Kopf

Ein Fremder auf einem Pferd stattet Flake seinen Besuch ab. Er gibt an, Heiler und Wahrsager zu sein, was Urobe gar nicht begeistert. Schließlich kann er Konkurrenz in seinem Dorf nicht gebrauchen. Flakes Einwohner beginnen bald, dem Neuankömmling aus der Hand zu fressen. Egal wie viel er auch verlangt, für die Prophezeiungen des Fremden ist kein Preis zu hoch. Bald sehen neben Urobe auch Ylva, Ylvi und Wickie die Entwicklung in ihrem Dorf mit gemischten Gefühlen. Etwas stimmt mit dem Wahrsager nicht, und es ist ihre Pflicht, hinter sein Geheimnis zu kommen.