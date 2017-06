Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann Willkommen Österreich am 13. Juni

"I bin hoit gonz alla, kana mog mi. I kann nuar wana und woartn auf di." Seit 1997 bietet Elizabeth T. Spira in ihrer Sendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" einsamen Herzen eine Plattform. Dass die porträtierten Menschen dabei möglicherweise den Mann oder die Frau fürs Leben finden, ist ein Nebeneffekt des erfolgreichen ORF-Formats. Elizabeth T. Spira geht es in erster Linie um die Menschen selbst, darum zu zeigen, wie sie Leben und was sie bewegt, warum sie so einsam sind. Der Humor darf dabei nicht zu kurz kommen. Lustig geht es auch im zweiten erfolgreichen Format der Journalistin zu. 1985 war die erste Folge der "Alltagsgeschichte" im Fernsehen zu sehen. Die Begegnungen von Elizabeth T. Spira mit Menschen an bestimmten öffentlichen Orten (Donauinsel, Stammtisch, Park) sorgten für legendäre Fernsehmomente. Ab 10. Juli ertönt das anfangs zitierte Lied von Johann K. alias Hans Krankl wieder regelmäßig aus dem TV-Gerät. Vor dem Start der 21. Staffel von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" bitten Stermann und Grissemann die Journalistin Elizabeth T. Spira zum Gespräch.



Eine Milieu-Studie der anderen Art bietet der Film "Die Migrantigen". In der Geschichte über einen fiktiven AusländerInnen-Brennpunkt in Wien ist alles gefaket, außer die Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Der österreichische Film hat bereits einige Preise abgeräumt und sorgte auch bei deutschen KritikerInnen für Begeisterung.

Faris Rahoma und Aleksandar Petrović sind nicht nur Hauptdarsteller im Film "Die Migrantigen", sie haben auch das Drehbuch mitentwickelt. Gemeinsam mit Filmpartner Mehmet Ali Salam sind sie zu Gast in Willkommen Österreich.