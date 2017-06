Grey's Anatomy Turbulenzen

Meredith und Nathan geraten auf einem Langstreckenflug in schwere Flugturbulenzen. Dies ruft natürlich bei Meredith schreckliche Erinnerungen hoch! Sie hat allerdings nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, muss sie sich doch um einen schwer kranken Fluggast kümmern. Außerdem nützt Nathan die Situation aus, um Meredith zur Rede zu stellen. Er möchte wissen, warum sie sich gegen ihre Gefühle stellt. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs) REGIE Chandra Wilson

Jeden Montag neue Folgen von Staffel XIII

Am 22. September 2016 feierte Staffel 13 ihren Einstand auf dem Disney-Haussender ABC. Seit 13. März 2017 gibt es nun auch im ORF die neuen Folgen zu sehen, und zwar jeden Montag ab 21:05 Uhr.



In den neuen Episoden sind noch vier „Grey’s Anatomy“-Stammmitglieder dabei: Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Richard Webber (James Pickens Jr.). Und diese werden in dieser Staffel wieder mehr in den Vordergrund rücken.



Grünes Licht für Staffel 14

Der Sender ABC hat bereits eine weitere Season in Auftrag gegeben: Somit stehen die Ärzte des Grey Sloan Memorial weiterhin ihren Patienten zur Verfügung und werden dabei sicherlich wieder jede Menge Drama und Herz-Schmerz erleben.

