The Big Bang Theory Paradoxe Psychologie

Die Nerven von Leonard, Raj und Howard liegen blank. Nicht nur, dass sie Sheldon ertragen müssen, jetzt sorgt auch noch Amy für Unmut in der Gruppe. Da Sheldon einen Ortswechsel schlicht verweigert, flüchten die drei Freunde in Pennys Wohnung, doch auch diese ist mit der neuen Situation nicht glücklich. Als zwischen Sheldon und Amy eine Grundsatzdiskussion ausbricht, keimt in den anderen wieder Hoffnung auf.