Unforgettable Helden

Carrie wird zu einem tragischen Mordfall gerufen. Die Narkoseärztin Ann Seiferth und ihr Ehemann Joel wurden in ihrer eigenen Küche brutal ermordet. Zunächst scheint alles auf einen Auftragsmord hinzuweisen. Joel war spielsüchtig und hatte hohe Schulden. Im Haus entdeckt Carrie den siebenjährigen Sohn der beiden Opfer, der offenbar alles mitansehen musste. Dieser ist jedoch so traumatisiert, dass er zu keiner Aussage fähig ist. Deshalb versucht Carrie das Vertrauen des Jungen zu gewinnen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)