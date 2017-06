Dawson's Creek Lieben hei├čt Leben (1)

Einige Jahre sind vergangen, als sich Dawson und seine Freunde wieder in Capeside treffen. Viel hat sich inzwischen verändert: Dawson ist zum erfolgreichen Fernsehregisseur avanciert, Joey lebt und arbeitet als Lektorin in New York und Jen ist Mutter einer kleinen Tochter und lebt in Boston. Nur Pacey und Jack sind in Capeside geblieben. Das Wiedersehen ist ein Erfolg und alles scheint in Ordnung - bis Jen plötzlich zusammenbricht.