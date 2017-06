Drop Dead Diva Gro├če Erwartungen

Jane vertritt eine Mutter, die eine Samenbank verklagen will, da ihr nun bereits 17-jähriger Sohn an einer Erbkrankheit leidet. Es sind äußerst teure medizinische Behandlungen nötig, die sich die Mutter nicht mehr leisten kann. Inzwischen lernt Grayson bei seiner Junggesellenparty eine Stripperin kennen und vertritt daraufhin ihre Anliegen vor Gericht. Dummerweise ist der Richter ausgerechnet sein Schwiegervater in spe.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)