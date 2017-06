Unforgettable Kein Vergessen

Poppy Montgomery ('Without a Trace') kann als Carrie Wells nicht das kleinste Detail ihres Lebens vergessen. Nur die Erinnerung an die Nacht, in der ihre Schwester getötet worden ist, fehlt ihr komplett. Ex-Freund und Polizist Al Burns holt Carrie aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten als Beraterin ins Team des NYPD.



Carrie Wells hat eine außergewöhnliche Gabe, die sie zu einer herausragenden Polizistin werden ließ: Sie vergisst nichts. Jeden Moment ihres Lebens kann sie rekonstruieren, bis auf jenen Augenblick, als ihre Schwester starb. Doch diese besondere Fähigkeit war für Carrie immer auch eine schwere Belastung. Überfordert hat sie Freund und Karriere schließlich hinter sich gelassen und ist nach New York gezogen. Jahre später wird Carrie Zeugin des Mordes an ihrer Nachbarin. Zuständig für den Fall ist ausgerechnet ihr Ex-Freund Al, der Carrie bittet, ihm bei den Ermittlungen beizustehen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)