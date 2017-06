How I Met Your Mother Punktsieg

Ted wohnt zum ersten Mal in seinem Leben allein in einer großen Wohnung. Nun kann er endlich all die Dinge tun, die er immer schon machen wollte. Inzwischen bekommt Robin von ihrem Chef einen neuen Auftrag. Sie soll in einem Hubschrauber über die Wetterlage von New York berichten. Doch dann bekommt der Pilot einen Schlaganfall, während sie live auf Sendung sind. Und Lily hatte schon wieder einen Sextraum.