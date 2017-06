Unforgettable Auftakt zu Staffel IV

Die Ankunft von Carries Ex-Mann Eddie (Gaststar Skeet Ulrich - "Scream - Schrei!"; "Into the West") bringt Unruhe ins Dezernat. Eddie braucht Hilfe von Carrie und Al, um zwei Drogenkurieren das Handwerk zu legen. Dabei legt er sich mit dem Chef des Drogendezernats an, der sich übergangen fühlt.

Inhalt - 'Besuch aus der Vergangenheit', IV/1

Carrie wird in den Medien als New Yorks erfolgreichster Cop und als eine der begehrtesten Junggesellinnen gefeiert. Da taucht plötzlich ein Mann aus ihrer Vergangenheit auf: Detective Eddie Martin, mit dem sie am Papier noch immer verheiratet ist. Al kann seine Eifersucht schwer zügeln, doch Eddie braucht Carries und seine Hilfe bei der Suche nach zwei Drogenkurieren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

Matt Earl Beesley