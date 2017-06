Revenge Zwiespalt

Emily lässt sich von ihrem Plan nicht abbringen, denn dieses Mal hat sie es auf ihre ehemalige Kinderpsychiaterin, Dr. Michelle Banks, abgesehen. Nachdem ihr Vater verurteilt wurde, sorgte Dr. Banks dafür, dass Emily in eine Anstalt gesteckt wurde. Emily schafft es, Dr. Banks in aller Öffentlichkeit bloß zu stellen, indem sie die Videoaufzeichnungen ihrer Patienten während einer Party öffentlich zur Schau stellt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)