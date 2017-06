Revenge Verrat

Emily ist es wirklich ernst damit, alle Schuldigen, die am Schicksal ihres Vaters beteiligt waren, aufzusuchen und zu vernichten. Daher macht sie sich nun auf die Suche nach dem örtlichen Staatsanwalt. Dieser hat damals maßgeblich zur Verurteilung ihres Vaters beigetragen. Jetzt will sie ihn zerstören, privat wie auch beruflich.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)