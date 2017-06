Detective Laura Diamond Heute mit Gaststar Eric McCormack

Neue Staffel von "Will & Grace"!

Der aus Toronto stammende Eric McCormack (heute 54) spielte in der Serie den schwulen Anwalt Will Truman, der sich mit der neurotischen Innenarchitektin Grace Adler (Debra Messing) eine Wohnung auf der Upper West Side in New York teilt. Die Serie lief acht Staffeln lang von 1998 - 2006 und wurde mit insgesamt zehn Emmys ausgezeichnet, McCormack und Messing gewannen je einen Emmy als Beste(r) Hauptdarsteller(in) einer Comedy-Serie.



NBC gab vor kurzem bekannt, dass es eine neunte Staffel mit zehn Folgen geben wird, die ab Herbst 2017 ausgestrahlt werden soll.